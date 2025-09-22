CMA CGM compra l'operatore ferroviario merci britannico Freightliner

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM acquisirà
l'operatore ferroviario merci britannico Freightliner UK Intermodal
Logistics con una transazione prevista concludersi all'inizio del
prossimo anno che includerà, oltre alle attività
ferroviarie/intermodali, anche quelle stradali nonché gli
inland terminal dell'azienda inglese. La cessione non comprenderà,
invece, l'attività nel segmento del trasporto di carichi
eccezionali, la società ferroviaria olandese Rotterdam Rail
Feeding (RRF) e le filiali Freightliner Poland e Freightliner
Germany. Il gruppo francese ha precisato che Freightliner manterrà
la sua indipendenza e continuerà ad operare con il proprio
personale.