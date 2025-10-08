ABB vende la divisione di robotica alla SoftBank Group Corp. per 5,4 miliardi di dollari

Il gruppo elvetico ABB, che opera nei settori
dell'elettrificazione e dell'automazione, ha siglato un accordo
vincolante per cedere la sua divisione di robotica alla giapponese
SoftBank Group Corp. per quasi 5,4 miliardi di dollari. La
transazione, che dovrà essere approvata da diverse autorità
competenti tra cui quelle dell'UE, della Cina e degli USA, si
prevede sarà portata a termine nel secondo semestre del
prossimo anno.
Attualmente ABB Robotics dà lavoro a circa 7.000 persone
e nel 2024 la divisione ha registrato un fatturato di 2,3 miliardi
di dollari, pari a circa il 7% del fatturato totale del gruppo ABB.
Precedentemente ABB aveva comunicato l'intenzione di attuare lo
scorporo della divisione di robotica creando una società
autonoma quotata in Borsa. Il presidente di ABB, Peter Voser, ha
spiegato perché si è poi deciso di non procedere con
lo spin-off: «l'offerta di SoftBank - ha affermato - è
stata attentamente valutata dal consiglio di amministrazione e dal
comitato direttivo e messa a confronto con la nostra iniziale
intenzione di uno spin-off. Essa rispecchia i punti di forza a lungo
termine della divisione e la cessione creerà un valore
immediato per gli azionisti di ABB».
«ABB e SoftBank - ha aggiunto l'amministratore delegato di
ABB, Morten Wierod - condividono la stessa visione: il mondo sta
entrando in una nuova era di una robotica basata sull'intelligenza
artificiale e credono che la divisione e l'offerta nel settore della
robotica di SoftBank possano assieme plasmare al meglio questa era.
ABB Robotics trarrà vantaggio dalla combinazione della sua
tecnologia all'avanguardia e della sua profonda esperienza nel
settore con le competenze all'avanguardia di SoftBank
nell'intelligenza artificiale, nella robotica e nell'informatica di
nuova generazione. Ciò consentirà all'azienda di
rafforzare ed espandere la propria posizione di leader tecnologico
nel suo settore». «La prossima frontiera di SoftBank -
ha sottolineato a tal proposito il presidente e amministratore
delegato di SoftBank Group Corp., Masayoshi Son - è
l'intelligenza artificiale fisica. Assieme ad ABB Robotics, uniremo
tecnologie e talenti di livello mondiale sotto la nostra visione
condivisa per fondere la super intelligenza artificiale e la
robotica, guidando un'evoluzione rivoluzionaria che spingerà
l'umanità in avanti».