Konecranes, in calo i ricavi trimestrali mentre crescono gli ordini

Nel terzo trimestre del 2025 il produttore finlandese di mezzi
di movimentazione e sollevamento Konecranes ha registrato una
riduzione dei ricavi a cui ha fatto riscontro un incremento dei
nuovi ordini. Nel periodo il giro d'affari dell'azienda è
stato di 988,7 milioni di euro, in calo del -7,6% sul terzo
trimestre del 2024. Il margine operativo lordo è stato di
189,6 milioni (+14,8%), l'utile operativo di 153,6 milioni (+11,2%)
e l'utile netto di 103,8 milioni di euro (+2,7%). Nel solo segmento
delle gru ad uso portuale Konecranes ha totalizzato ricavi pari a
325,9 milioni (-18,7%) e un utile operativo di 34,4 milioni (-7,3%).
Il valore dei nuovi ordinativi acquisiti nel periodo
luglio-settembre di quest'anno è ammontato a 1,15 miliardi di
euro (+20,1%), di cui 453,2 milioni relativi ai soli mezzi portuali
(+35,8%). Il valore dell'orderbook del gruppo al 30 settembre scorso
era di 3,06 miliardi (+7,4%), di cui 1,69 miliardi relativi al solo
segmento dei mezzi portuali (+10,3%).