Al Reefer Terminal di Vado Ligure un nuovo servizio marittimo per rotabili con il Nord Africa

Da fine mese il Reefer Terminal di Vado Ligure sarà
incluso nel network dei servizi marittimi della napoletana Blue
Lines con l'arrivo della Lider Trabzon
, prima di tre unità
di tipo lo-lo/ro-ro che collegheranno il terminal vadese con il
porto di Misurata, in Libia. Il servizio per il trasporto di
rotabili scalerà Vado Ligure con cadenza ogni venti giorni.
«La partenza di questo nuovo collegamento dedicato ai
rotabili - ha commentato Santi Casciano, amministratore delegato di
Vado Gateway e Reefer Terminal - evidenzia la flessibilità di
Reefer Terminal nell'operare diverse tipologie merceologiche: dalla
frutta, storico core business del terminal, ai fuori sagoma, dai
contenitori che non richiedono temperatura controllata fino ai
rotabili».