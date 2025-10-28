Il Pakistan offre al Bangladesh l'uso del porto di Karachi per il suo commercio con l'estero

Ieri a Dacca, a vent'anni dall'ultima riunione tenutasi a
settembre 2005, si è svolta la nona sessione della Joint
Economic Commission (JEC) tra Pakistan e Bangladesh nel corso della
quale il governo pakistano ha offerto al Bangladesh l'utilizzo del
porto di Karachi come porta per il commercio estero della nazione.
L'offerta è stata interpretata come una mossa del governo di
Islamabad per rinsaldare le relazioni tra i due Paesi, che dalla
divisione delle due nazioni nel 1971 hanno conosciuto più
bassi che alti, e una risposta alle esigenze commerciali di Dacca
nel quadro del deterioramento delle relazioni tra Bangladesh e
India.
Inoltre, nel corso della riunione si è concordato di
cooperare all'istituzione di un collegamento aereo diretto tra
Pakistan e Bangladesh al fine di promuovere lo sviluppo del turismo
e degli scambi commerciali.