Partnership CMA CGM - RSGT per gestire un nuovo container terminal nel porto di Jeddah

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha stretto un accordo con
la saudita Red Sea Gateway Terminal (RSGT) per istituire una joint
venture che gestirà il nuovo Terminal 4 per il traffico dei
container nel porto di Jeddah. La nuova società sarà
partecipata da RSGT e dalla CMA Terminals, filiale terminalista del
gruppo francese, e gestirà l'approdo tramite un contratto di
sub-concessione nell'ambito dell'atto di concessione in vigore dal
2020 che RSGT ha siglato con l'autorità portuale nazionale
saudita Mawani, che include un'opzione per ampliare la capacità
appunto nell'area del Terminal 4
(
del 23
dicembre
2019). La joint venture gestirà un'area
terminalistica che avrà una capacità di 2,6 milioni di
teu all'anno adiacente ai terminal attualmente gestiti da RSGT.
La nuova partnership prevede di investire 1,7 miliardi di riyal
(450 milioni di dollari) nel nuovo Terminal 4.