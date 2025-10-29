Accordo tra IDS (Fincantieri) e Next Geosolutions per lo sviluppo di Unmanned Surface Vehicles

Fincantieri, attraverso la controllata IDS - Ingegneria dei
Sistemi, e la napoletana Next Geosolutions Europe hanno firmato un
protocollo d'intesa per avviare una collaborazione strategica nello
sviluppo di Unmanned Surface Vehicles (USV) e delle relative
tecnologie per impieghi civili nei settori Oil & Gas e delle
energie rinnovabili. L'intesa prevede che le due società
uniscano le rispettive competenze con l'obiettivo di definire i
requisiti e le specifiche di nuove piattaforme USV, ottimizzate per
le operazioni in mare aperto e per attività di monitoraggio
ambientale, ispezione e controllo dell'integrità delle
infrastrutture offshore.
La collaborazione riguarderà in particolare l'evoluzione
del progetto SAND (Surface Advanced Naval Drone), realizzato da IDS,
e lo sviluppo di un nuovo modello di USV capace di rispondere alle
esigenze operative dei principali operatori del mercato offshore.
Attraverso l'integrazione di nuove tecnologie, sistemi di
automazione e soluzioni energetiche efficienti, le due aziende
puntano a migliorare le prestazioni, l'autonomia e la sicurezza
delle operazioni in mare, aprendo al contempo la strada a sviluppi
commerciali già definiti: i veicoli di nuova generazione
saranno infatti impiegati direttamente da Next Geosolutions e
successivamente immessi sul mercato internazionale, a conferma della
valenza industriale concreta di questa collaborazione.
Fincantieri ha evidenziato che con questo progetto fa il proprio
ingresso in un segmento strategico e in rapida evoluzione, quello
delle survey marine, strettamente legato allo sviluppo delle
infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sottomarine, dove
le tecnologie autonome rappresentano un elemento chiave per
aumentare l'efficienza e la sicurezza delle operazioni in mare.
L'accordo consentirà inoltre di potenziare le capacità
operative degli USV, che potranno lavorare in sinergia con le unità
navali tradizionali grazie a sistemi di lancio e recupero dedicati,
incrementando così l'efficienza e la produttività
delle missioni. Le società esploreranno anche la possibilità
di sviluppare insieme un nuovo veicolo USV, progettato su misura per
le esigenze operative di Next Geosolutions. Questo nuovo mezzo potrà
includere funzionalità personalizzate, sistemi modulari e
payload specifici per attività di survey offshore.