GNV ha preso in consegna in Cina la nuova ro-pax GNV Virgo

Nei cantieri navali Guangzhou Shipyard International (GSI) di
Canton, in Cina, si è svolta ieri la cerimonia di consegna di
GNV Virgo
, la prima nave alimentata a gas naturale liquefatto
della flotta della compagnia di traghetti GNV del gruppo MSC. GNV
Virgo
è la terza unità ro-pax del piano di
rinnovamento della flotta della compagnia che prevede l'ingresso di
otto unità di nuova costruzione entro il 2030, tra cui
figurano GNV Polaris
e GNV Orion
che sono già
operative sulle linee italiane della GNV.
Con una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza
di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e una velocità
massima di 25 nodi, GNV Virgo dispone di oltre 420 cabine,
può accogliere 1.785 passeggeri e offre una capacità
di carico di 2.770 metri lineari.
GNV Virgo partirà a breve per l'Italia dove, prima
della sua entrata in servizio sulla rotta Genova-Palermo, è
prevista la cerimonia di battesimo in programma l'11 dicembre nel
porto di Palermo.