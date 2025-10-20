Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
L'australiano Scott McKay è il nuovo presidente dell'International Cargo Handling Association
È subentrato a John Beckett
Londra
20 ottobre 2025
L'australiano Scott McKay è stato eletto presidente
dell'International Cargo Handling Association (ICHCA),
l'organizzazione internazionale che promuove il miglioramento della
sicurezza, della produttività e dell'efficienza della
movimentazione delle merci. McKay sostituisce, con decorrenza dal 30
settembre, John Beckett che si è dimesso dalla carica di
presidente dopo 18 anni di servizio presso ICHCA, di cui otto come
presidente.
McKay è entrato a far parte di una sezione statale
dell'ICHCA Australia sette anni fa. È stato nominato
presidente ed è diventato membro del consiglio di
amministrazione internazionale nel novembre 2023. Attualmente McKay,
in qualità di fondatore e amministratore delegato
dell'australiana Flywheel Advisory, aiuta organizzazioni e aziende
ad utilizzare la supply chain come elemento di differenziazione per
incrementare la redditività e i livelli di servizio. Inoltre
è amministratore delegato di T-Ports, società attiva
nella movimentazione portuale di cereali.
