Una delegazione della Maersk al container terminal del gruppo Grendi al Porto Canale di Cagliari

Il gruppo Grendi ha reso nota la visita di una delegazione della
compagnia di navigazione danese Maersk al proprio terminal terminal
MITO (Mediterranean Intermodal Terminal Operator) nel porto di
Cagliari a cui lo scorso luglio è stata rinnovata per venti
anni la durata del contratto di concessione
(
del 14
luglio
2025). Al centro del confronto delle due società
lo sviluppo dei traffici verso il Nord Africa ed il raggiungimento
di un traguardo significativo: oltre 100 navi ro-ro operate da
Grendi per i traffici Maersk da e verso la Tunisia, una soluzione
che è attiva da novembre 2023.
La delegazione della compagnia danese era costituita dai vertici
della Maersk per le aree Europa Sud Ovest (Francia, Spagna,
Portogallo, Marocco, Algeria e Tunisia) e Europa Sud Est (Italia,
Grecia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Serbia e
Slovenia), tra cui gli amministratori delegati Emilio De La Cruz e
Alessandro Maldina. Ad accoglierla l'amministratore delegato di
Grendi Trasporti Marittimi, Antonio Musso, che ha condiviso una
presentazione delle attività del gruppo e i più
recenti sviluppi.
La delegazione ha visitato le aree operative in banchina
assistendo alle operazioni di carico nave con il sistema delle
cassette che caratterizza l'offerta del gruppo Grendi. La visita ha
coinvolto anche i piazzali di MITO, il terminal container del gruppo
Grendi hub della linea di collegamenti internazionali dal Porto
Canale cagliaritano che nel corso del 2024 ha movimentato oltre
150.000 teu. La visita del polo logistico Grendi ha riguardato anche
i magazzini gestiti dalla M.A. Grendi Società Benefit, ovvero
le aree utilizzate per lo stoccaggio e la distribuzione di ultimo
miglio delle merci nel centro Sud dell'isola.