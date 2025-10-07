SAAM Towage completerà l'acquisizione dell'intero capitale della colombiana Intertug

La società di rimorchio SAAM Towage del gruppo cileno
SAAM ha sottoscritto un accordo per acquisire il 30% del capitale
sociale della colombiana Intertug, azienda che opera servizi di
rimorchio nei porti della Colombia e del Messico. La transazione,
che avrà un valore di 30,5 milioni di dollari, consentirà
alla società cilena acquisire l'intera proprietà della
Intertug di cui aveva ottenuto il 70% del capitale nel corso del 2021
(
del 20
gennaio
2020). SAAM Towage ha specificato che, ad eccezione di
una delle società messicane della Intertug la cui
acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità
competenti, la transazione verrà portata a termine entro fine
ottobre.
Attualmente SAAM Towage ha una flotta di oltre 200 rimorchiatori
che sono impiegati in più di cento porti nelle Americhe.