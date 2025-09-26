Il 2 ottobre a Milano un seminario sulla nuova legge sugli interporti

Il prossimo 2 ottobre a Milano, presso la Sala Terrazzo del
Palazzo dei Giureconsulti, si terrà un seminario dal titolo
“La nuova legge sugli interporti. Prospettive, criticità
e opportunità per la logistica italiana” organizzato
dalla Camera di Commercio di Padova nel corso del quale verranno
analizzate le criticità, ma anche le opportunità, che
emergono dalla nuova legge sugli interporti.
Programma
|
ore 15:00
|
Saluti di benvenuto
|
|
Rappresentante della Camera di Commercio di Milano, Monza
Brianza e Lodi
|
15:15
|
Relazione tecnico-giuridica
|
|
Prof. Avv. Vincenzo Donativi
|
15:45
|
Tavolo di discussione
|
|
Antonio Santocono - Presidente della Camera di Commercio di
Padova
|
|
Leopoldo Destro - Delegato del Presidente di Confindustria a
Trasporti, Logistica e Industria del Turismo e della Cultura
|
|
Giuseppe Rizzi - Segretario Generale di Fermerci
|
|
Umberto Ruggerone - Presidente di Assologistica
|
|
Modera Morena Pivetti - giornalista esperta di trasporti e
logistica
|
17:00
|
Sessione di interventi e domande
|
18:00
|
Fine lavori