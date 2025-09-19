Nel trimestre giugno-agosto i ricavi del corriere espresso FedEx sono aumentati del +3,1%

Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 2026, periodo che si
è concluso lo scorso 31 agosto, i ricavi del corriere
espresso americano FedEx sono aumentati del +3,1% sullo stesso
periodo dell'esercizio precedente essendo ammontati a 22,2 miliardi
di dollari, di cui 19,1 miliardi generati dalle spedizioni espresso
movimentate (+4,4%). L'utile operativo è stato di 1,9
miliardi (+9,8%) e l'utile netto di 824 milioni di dollari (+3,8%).
«La crescita dei nostri utili - ha commentato il
presidente e amministratore delegato di FedEx, Raj Subramaniam -
rimarca il successo delle nostre iniziative strategiche, dato che
stiamo potenziando la nostra rete e riducendo i costi dei servizi,
migliorando ulteriormente la nostra proposta di lavoro e
l'esperienza del cliente».
Nel periodo giugno-agosto di quest'anno FedEx ha movimentato
mediamente 16,8 milioni di spedizioni espresso al giorno (+3,5%), di
cui oltre 13,9 milioni negli Stati Uniti (+4,7%) e quasi 1,1 milioni
all'estero (-3,0%).