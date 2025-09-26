Rinnovato l'accordo tra la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile e il Centro NATO della Spezia

La Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM)
ha rinnovato la convenzione con il Centre for Maritime Research and
Experimentation (CMRE) della NATO a La Spezia in base alla quale gli
allievi dell'Accademia, iscritti ai corsi ITS gratuiti della
fondazione, partecipano regolarmente agli imbarchi in stage sulla
nave Alliance
, unità polivalente di ricerca che svolge
sia attività di sperimentazione a cura del CMRE, sia attività
idro-oceanografiche a favore dell'Istituto Idrografico della Marina.
A due anni dalla firma del memorandum of understanding tra i due
istituti siglato dalla direttrice generale della FAIMM, Paola
Vidotto, e dal direttore del CMRE, Catherine Warner, è stato
recentemente rinnovato a firma del nuovo direttore del CMRE, Eric
Pouliquen, per garantire la prosecuzione degli stage degli allievi
ufficiali di coperta e di macchina oltre che degli allievi del corso
ITS Ship Manager / Superintendent a bordo delle navi del CMRE e
presso il suo Ufficio Marine Operation.