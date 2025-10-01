Danaos Corporation ha ordinato a Dalian Shanhaiguan la costruzione di due portacontainer da 7.165 teu

La cipriota Danaos Corporation ha ordinato al cantiere navale
cinese Dalian Shanhaiguan la costruzione di due ulteriori
portacontainer da 7.165 teu che saranno prese in consegna nel terzo
trimestre del 2027. Le nuove navi potranno essere alimentate a
metanolo e saranno dotate di scrubber open loop. Danaos ha reso noto
che per le due nuove portacontenitori sono già stati fissati
contratti di noleggio della durata di cinque anni che genereranno
ricavi pari a circa 140 milioni di dollari. La società,
inoltre, ha annunciato di aver concluso altri accordi per il
noleggio a termine di quattro navi che fanno già parte della
sua flotta, contratti che produrranno ricavi pari a circa 164
milioni di dollari.
Attualmente Danaos è proprietaria di una flotta di 74
navi portacontainer della capacità complessiva pari a 471.477
teu e ha in corso la costruzione di 18 nuove portacontenitori per
un'ulteriore capacità pari a 148.564 teu, di cui una in
consegna nel 2025, tre nel 2026, 12 navi nel 2027 e due nel 2028.