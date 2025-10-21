Joint venture di Luka Koper e CEVA Logistics per il traffico delle auto nel porto sloveno

In occasione della visita di ieri al porto di Koper del primo
ministro sloveno Robert Golob e del presidente francese Emmanuel
Macron, il gruppo armatoriale francese CMA CGM e Luka Koper, la
società che gestisce il porto sloveno, hanno sottoscritto una
dichiarazione d'intenti che prevede la creazione di una joint
venture tra Luka Koper e CEVA Logistics, filiale logistica del
gruppo francese, che gestirà un'area di 2,7 ettari nello
scalo portuale per operare servizi logistici all'industria
automotive.
Le navi della CMA CGM scalano il porto sloveno dal 2003 e
attualmente le portacontenitori del gruppo francese toccano Koper
nell'ambito del servizio settimanale Phuoenician Express che collega
l'Asia con il Mediterraneo e del servizio settimanale
intra-mediterraneo Bora Med.