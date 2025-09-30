Nel secondo trimestre il traffico delle merci sulla rete ferroviaria austriaca è calato del -1,4%

Nel secondo trimestre di quest'anno sulla rete ferroviaria
austriaca sono state trasportate 24,2 milioni di tonnellate di
merci, con un calo del -1,4% sul corrispondente periodo del 2024. In
crescita è risultato il solo traffico nazionale con 7,1
milioni di tonnellate (+4,5%). Sono diminuite, invece, sia le merci
importate su rotaia che hanno totalizzato oltre 5,2 milioni di
tonnellate (-2,6%), sia le merci esportate con 4,3 milioni di
tonnellate (-1,8%) che le merci in transito a bordo dei treni che
sono ammontate a 7,6 milioni di tonnellate (-5,5%).
Nel periodo aprile-giugno del 2025 le performance del trasporto
ferroviario in Austria in termini di tonnellate/chilometro sono
state pari a quasi 5,6 miliardi di tkm (+0,3%).
Inoltre, nel secondo trimestre di quest'anno le merci su rotaia
importate dall'Italia si sono attestate a 481mila tonnellate (-6,3%)
e quelle esportate in Italia a 782mila tonnellate (-1,9%). Il
traffico di transito da e per l'Italia è stato pari
rispettivamente a 2,0 milioni di tonnellate (+3,0%) e a 2,9 milioni
di tonnellate (+1,3%).