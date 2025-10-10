Quattro rompighiaccio per l'US Coast Guard saranno costruiti in Finlandia

Ieri a Washington i presidenti di USA e Finlandia, Donald Trump
e Alexander Stubb, hanno siglato un memorandum of understanding
incentrato sulla cooperazione nella costruzione di navi
rompighiaccio, intesa - hanno specificato le parti - che sarà
alla base di accordi commerciali tra la Guardia Costiera
statunitense e società finlandesi. In particolare, quattro
degli undici rompighiaccio di cui sarà dotata l'US Coast
Guard saranno realizzati in Finlandia, costruzioni di tali unità
navali che saranno le prime commissionate dagli Stati Uniti
all'estero.