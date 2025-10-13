Wallenius Wilhelmsen, il nuovo importo delle tasse portuali USA sulle car carrier è superiore alle attese

Con il nuovo più elevato importo delle tasse portuali per
le navi car carrier che fanno scalo nei porti statunitensi, che è
stato comunicato dall'Office of the United States Trade
Representative (USTR)
(
del 13
ottobre
2025) c'è il rischio di una maggiorazione dei
costi nel breve termine. Lo ha annunciato oggi Wallenius Wilhelmsen,
uno degli operatori leader mondiali nel settore del trasporto
marittimo e della logistica degli autoveicoli. La compagnia ha
specificato che l'importo delle tasse, che è stato elevato da
14 dollari a 46 dollari per tonnellata netta ed entrerà in
vigore domani, è superiore alle attese e pertanto Wallenius
Wilhelmsen ha congelato le proprie previsioni finanziarie per
l'esercizio 2025 al fine di valutarne l'impatto, dato che potrebbero
avere un sensibile effetto sui risultati del quarto trimestre
dell'esercizio.