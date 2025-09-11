Collaborazione fra ABB e Blykalla nel settore della propulsione navale nucleare

L'elvetica ABB ha siglato un memorandum of understanding per
l'impiego dell'energia nucleare nel settore marittimo con la svedese
Blykalla, società che sviluppa e commercializza piccoli
reattori veloci modulari per uso industriale. L'accordo segue un
protocollo d'intesa fra le due parti per supportare il fabbisogno di
energia pulita della Svezia. ABB e Blykalla hanno evidenziato che
questa tipologia di reattori raffreddati a piombo sono già
stati identificati come una soluzione assai promettente per essere
installata sulle navi e hanno ricordato che lo scorso giugno il
Maritime Safety Committee dell'International Maritime Organization
ha approvato le raccomandazioni per modificare il Code of Safety for
Nuclear Merchant Ships tenendo conto dei progressi nella tecnologia
nucleare, inclusi i reattori modulari di piccola taglia.
Se l'azienda svedese contribuirà alla collaborazione con
ABB con la sua esperienza nello sviluppo di reattori di questa
tipologia, il gruppo svizzero apporterà la propria competenza
nell'integrazione di sistemi e tecnologie di distribuzione,
controllo e automazione dell'energia anche in campo navale.