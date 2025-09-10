Ordini alla sudcoreana HJ Shipbuilding per quattro portacontainer da 8.850 teu

La società navalmeccanica sudcoreana HJ Shipbuilding &
Construction Co. ha annunciato ieri di aver ricevuto ordini del
valore complessivo di circa 640 miliardi di won (461 milioni di
dollari) per la costruzione di quattro portacontainer da 8.850 teu
progettate per ridurre le emissioni di gas serra grazie a scafi
all'avanguardia e ad alta efficienza energetica. Sulle navi, che
potranno essere predisposte per essere alimentate con metanolo,
saranno installati scrubber. L'azienda prevede di costruire le
quattro navi nel suo cantiere navale Yeongdo di Busan e di
consegnarle a partire dal 2027.