DEME ordina una nuova nave posa-cavi alla singaporiana PaxOcean

L'olandese DEME ha ordinato la costruzione di una nave posa-cavi
lunga 123 metri che sarà realizzata nel cantiere navale
cinese a Zhoushan della singaporiana PaxOcean. La nuova Offshore
Construction Vessel (OCV) sarà presa in consegna nel 2028.
Annunciando l'ordine, il managing director Offshore Energy
dell'azienda olandese, Hugo Bouvy, ha evidenziato che, «con
più di 5.000 chilometri di cavi sottomarini installati tra i
parchi eolici in Europa e negli Stati Uniti, DEME continua a
supportare i clienti nella realizzazione efficiente e affidabile di
progetti offshore. Sulla scia di questa esperienza, la nuova OCV
aumenterà ulteriormente le capacità di installazione
di cavi della DEME e amplierà la sua versatile flotta di navi
e soluzioni».