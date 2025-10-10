Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
A PSA International il premio “Miglior Investitore di Singapore in Italia”
È stato conferito dall'Italian Chamber of Commerce in Singapore
Genova
10 ottobre 2025
La Italian Chamber of Commerce in Singapore (ICCS) ha conferito
al gruppo terminalista PSA International il premio “Miglior
Investitore di Singapore in Italia” per l'anno 2025 quale
riconoscimento del contributo costante dell'azienda al settore
portuale e logistico marittimo italiano. Ha inoltre sottolineato il
forte impegno di PSA, attraverso PSA Italy e i suoi tre terminal di
Genova e Venezia - PSA Venice-Vecon, PSA SECH e PSA Genova Pra' -
che complessivamente gestiscono ogni anno circa un quarto dei volumi
di import ed export del Paese.
«L'Italia - ha sottolineato Vincent Ng, Regional CEO di
PSA Europe & Mediterranean e PSA Middle East South Asia,
ritirando il premio - occupa un posto speciale nel network globale
di PSA. Fin dai nostri primi investimenti europei a Genova e Venezia
nel 1998
(
del 22
gennaio e 25
maggio 1998, ndr), abbiamo costruito solide partnership e
supply chain resilienti che collegano l'Italia al mondo. Questo
premio è un riconoscimento significativo del nostro percorso
comune, poiché continuiamo a impegnarci a investire nella
connettività, nella sostenibilità e nell'innovazione
della catena di approvvigionamento italiana».
