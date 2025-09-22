Lo scorso mese le merci containerizzate nel porto di Algeciras sono diminuite del -9,4%

Lo scorso mese è proseguita la flessione del traffico
delle merci movimentato dal porto di Algeciras generata
principalmente dalla riduzione dei carichi containerizzati. Ad
agosto 2025 lo scalo portuale spagnolo ha movimentato
complessivamente 8,21 milioni di tonnellate di merci, con una
flessione del -6,3% sull'agosto 2024. Le sole merci in container
sono ammontate a 4,35 milioni di tonnellate (-9,4%), volume che è
stato realizzato con una movimentazione di contenitori pari a
398.653 teu (-0,7%), di cui 344.202 teu in transito (-3,2%) e 54.451
teu in import-export (+19,1%). Il traffico delle merci convenzionali
è stato di 721mila tonnellate (+12,7%). In calo sia le
rinfuse liquide con 2,56 milioni di tonnellate (-5,1%) sia le
rinfuse secche con 14mila tonnellate (-72,5%).
Nei primi otto mesi del 2025 il traffico globale è stato
di 67,38 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -4,9% sullo
stesso periodo dello scorso anno. Nel segmento dei container il
traffico è stato di 35,51 milioni di tonnellate (-7,2%) con
una movimentazione di container pari a 3.117.215 teu (-2,6%), di cui
2.694.731 teu in transito (-2,4%) e 422.484 teu in import-export
(-3,8%). Le merci convenzionali sono aumentate del +9,0% a 8,56
milioni di tonnellate. In calo le rinfuse liquide con 18,99 milioni
di tonnellate (-4,0%), mentre le rinfuse solide sono cresciute del
+29,0% a 205mila tonnellate.