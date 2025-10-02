Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
00:58 GMT+2
PORTI
Il porto di Los Angeles progetta la costruzione di un nuovo container terminal
Invito a presentare manifestazioni d'interesse
Los Angeles
2 ottobre 2025
Il porto di Los Angeles progetta la costruzione di un nuovo
container terminal e l'authority portuale dello scalo californiano
ha invitato le parti interessate a rendere nota la propria
intenzione a partecipare ad una fase preliminare per lo sviluppo del
nuovo molo 500 al fine di valutare la fattibilità del
progetto sotto il punto di vista finanziario e degli altri requisiti
necessari per poi procedere con la definizione dettagliata
dell'opera e la fase attuativa.
Il nuovo terminal per contenitori occuperebbe circa 81 ettari e
disporrebbe di due banchine, di cui una di oltre 900 metri lineari.
«Per la prima volta in una generazione - ha evidenziato il
direttore esecutivo della Port of Los Angeles, Gene Seroka - il
porto di Los Angeles prevede di costruire un nuovo container
terminal per soddisfare la domanda della supply chain globale per i
prossimi decenni».
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore