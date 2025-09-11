Andrea Zoratti è stato nominato direttore generale di Hub
Telematica, la società controllata pariteticamente dalle
associazioni degli agenti marittimi e degli spedizionieri genovesi,
Assagenti e Spediporto, che è attiva nella digitalizzazione
dei processi logistici di importazione, esportazione e transito
delle merci. Ingegnere meccanico laureato a Genova, il
cinquantasettenne Zoratti in passato ha collaborato con aziende del
settore dello shipping e della logistica integrata e proviene dal
ruolo di segretario generale dell'Istituto Internazionale delle
Comunicazioni di Genova.