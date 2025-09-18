La prima spedizione di petrolio siriano in 14 anni arriva al porto di Trieste

Lunedì scorso nel porto di Trieste è arrivata la
prima spedizione di petrolio greggio proveniente dalla Siria dopo 14
anni di guerra civile nella nazione mediorientale. Lo rende noto la
società di consulenza S&P Global Commodity Insights,
specializzata nei settori dell'energia e delle materie prime,
spiegando che il carico di circa 640mila barili di petrolio grezzo
acido imbarcato sulla petroliera Nissos Christiana
, partita
lo scorso primo settembre dal porto siriano di Tartous, è
stato in parte scaricato al terminal sardo di Sarroch da dove la
nave è ripartita con a bordo 440mila barili restanti diretta
al terminal SIOT del porto giuliano.
S&P Global Commodity Insights ha ricordato lo scorso luglio
gli USA hanno revocato le sanzioni nei confronti della Siria
aprendole le porte ai rapporti commerciali con le nazioni che
rispettano le sanzioni statunitensi.