Maersk annuncia che non applicherà surcharge per le nuove tariffe USA sulle navi cinesi

La compagnia di navigazione containerizzata danese Maersk Line
ha comunicato oggi che non verranno apportate variazioni ai propri
servizi di linea né verranno applicati soprannoli a seguito
dell'introduzione graduale negli USA, a partire dal prossimo 14
ottobre, di nuove tariffe a carico delle navi di proprietà e
costruzione cinese che fanno scalo nei porti statunitensi
(
del 10
e 18
aprile 2025).
In una comunicazione ai clienti, Maersk ha assicurato che non
verrà applicato alcun surcharge e che non sono previste
modifiche alle rotazioni nei porti americani o ai programmi di
servizio in corso.