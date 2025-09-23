DHL ripristinerà le spedizioni di merci dalla Germania agli Stati Uniti per i clienti aziendali

La divisione Post & Parcel Germany del gruppo DHL ha
annunciato oggi la ripresa, a partire dal prossimo 25 settembre,
delle spedizioni di merci dalla Germania agli Stati Uniti per i
clienti aziendali, invii che erano stati sospesi per quattro
settimane a causa dell'introduzione delle nuove norme doganali
statunitensi che avevano rimosso la precedente soglia “de
minimis” di esenzione doganale per le merci di valore
inferiore a 800 dollari
(
del 31
luglio
2025).
DHL ha specificato che per le spedizioni di valore fino a 800
dollari i clienti aziendali dovranno fornire dati doganali completi
e accurati, in particolare il numero della tariffa doganale e il
paese di origine per ogni singolo articolo, e che, a seguito della
cancellazione dell'esenzione doganale, verranno applicati costi
aggiuntivi per lo sdoganamento e i dazi doganali a tutte le
spedizioni, ad eccezione di quelle di pacchi dichiarati come regali
da clienti privati e di valore inferiore a 100 dollari (non ai
mittenti commerciali).