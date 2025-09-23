Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
10:07 GMT+2
AZIENDE
Danilo Ricci è stato nominato managing director di Tarros Line
Ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all'estero nell'ambito del gruppo
La Speziia
23 settembre 2025
Danilo Ricci è stato nominato managing director di Tarros
Line, la compagnia marittima e logistica del gruppo Tarros.
Specificando che Ricci ha accompagnato lo sviluppo dell'azienda
durante le fasi strategiche di espansione nel Mediterraneo e che,
nel corso della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi in
Italia e all'estero contribuendo alla creazione di strutture
operative e commerciali del gruppo, Alberto Musso, presidente e
amministratore delegato del gruppo Tarros, ha evidenziato che «la
conoscenza dei mercati, l'esperienza acquisita all'interno
dell'azienda e la grande professionalità maturata nel corso
degli anni rendono Danilo Ricci la figura ideale per guidare Tarros
Line verso nuovi sviluppi».
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore