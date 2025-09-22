Il 30% di Sangritana Cargo sarà acquisito dalla società marchigiana Transadriatico

Il consiglio di amministrazione di TUA, società a socio
unico della Regione Marche, ha approvato la proposta di vendita del
30% delle quote di Sangritana Cargo alla Transadriatico, società
privata di Grottammare (Ascoli Piceno) attiva nel settore del
trasporto di carburanti, prodotti chimici e dei servizi di logistica
integrata. Si prevede che la cessione sarà portata a termine
nei prossimi giorni.
«Siamo impegnati - ha commentato il presidente della
Regione Marche, Marco Marsilio, annunciando l'accordo di vendita - a
valorizzare gli asset strategici detenuti attraverso Sangritana e a
rafforzare la capacità commerciale, l'efficienza e la
redditività del servizio di trasporto merci ferroviario in
Abruzzo. Questa operazione contribuirà a creare un “campione
della logistica” lungo l'asse adriatico, aumentando
l'attrattività del territorio per le imprese e migliorando la
competitività delle produzioni locali. La Regione Abruzzo
continuerà a creare le condizioni affinché gli
insediamenti industriali possano prosperare».