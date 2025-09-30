ALS (gruppo FBH) ha acquisito l'80% di Trans World Shipping e Moda Express of USA

La società logistica ALS Spa del gruppo FBH (famiglia
Bertola), ha acquisito recentemente l'80% di Trans World Shipping
Srl e Moda Express of USA Inc., realtà con sedi in Italia,
Francia, Regno Unito e Stati Uniti. «Con l'ingresso in T.W.S.
e Moda Express - ha spiegato il vicepresidente del gruppo ALS, Marco
Bertola - rafforziamo in modo concreto la nostra capacità di
servire brand fashion & luxury in un settore in cui ogni
dettaglio è fondamentale. Questa acquisizione ci permette di
garantire ancora più affidabilità, precisione e cura
delle creazioni, frutto di talento e artigianato, lungo tutta la
supply chain».
Nel 2024 ALS, che ha circa 2.300 dipendenti, ha registrato un
fatturato pari a 184,9 milioni di euro e nel 2025 è atteso un
volume d'affari di 258,4 milioni di euro. T.W.S. e Moda Express,
fondate nel 1992 e con circa 500 dipendenti, sono attive con 15 sedi
operative e nel 2024 hanno totalizzato ricavi superiori a 68 milioni
di euro.