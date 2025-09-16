La spagnola Boluda acquisisce i servizi di trasporto merci ferroviario intermodale della Transfesa

Il gruppo marittimo e logistico spagnolo Boluda ha annunciato
oggi l'acquisizione dal governo tedesco dei servizi di trasporto
merci ferroviario intermodale della connazionale Transfesa, il cui
70,29% del capitale è in mano alla Deutsche Bahn Ibérica
Holding, società integralmente controllata dal gruppo
ferroviario pubblico tedesco Deutsche Bahn.
Boluda ha evidenziato che con l'acquisizione diventa il
principale operatore ferroviario spagnolo di trasporto merci dopo
Renfe Mercancías, che possiede il 20,36% del capitale della
stessa Transfesa, e che l'operazione rappresenta l'avanzamento della
propria strategia di diversificazione delle attività tramite
il rafforzamento della sua rete di servizi ferroviari nella penisola
iberica.
L'acquisizione include anche i servizi di trasporto per i
settori industriali nonché le attività di
manutenzione, i servizi di manovra ferroviaria e i terminal
intermodali.