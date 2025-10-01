Geodis nomina Maurizio Bortolan come amministratore delegato per l'Italia

Il gruppo logistico francese Geodis ha nominato Maurizio
Bortolan come amministratore delegato per l'Italia. Nel nuovo ruolo,
Bortolan coordinerà le tre linee di business Contract
Logistics, Freight Forwarding e Road Transport, che in Italia
generano un fatturato di circa 400 milioni di euro impiegando 1.500
dipendenti diretti.
Maurizio Bortolan è un executive che vanta un eccellente
track record nel settore della logistica e della supply chain, forte
di un'esperienza manageriale pluriennale maturata in contesti
aziendali di primo piano quali CEVA Logistics, Number1 Logistics
Group, Maersk e BRT - Geopost.