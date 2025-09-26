Fischer & Rechsteiner e Gimax International acquisiscono il ramo d'azienda Freight Forwarding della BCUBE

Le società di spedizioni Fischer & Rechsteiner e
Gimax International hanno siglato un accordo vincolante per
l'acquisizione del ramo d'azienda Freight Forwarding della società
logistica BCUBE. In particolare, l'operazione prevede il
trasferimento delle attività relative al “Project
Cargo” e al “Resto del Mondo” a Fischer &
Rechsteiner, che tramite questa acquisizione apre una nuova filiale
a Genova, mentre la parte dedicata al business con i “Paesi
dell'America Latina” è stata ceduta a Gimax
International. Quest'ultima è stata costituita ad hoc da
Piero Lazzeri, managing director del ramo FFW in BCUBE e già
precedente socio della storica Gimax, successivamente acquisita
dallo stesso gruppo BCUBE.
Gimax International opererà come partner preferenziale di
BCUBE nel settore freight forwarding, nell'ambito di una partnership
industriale e commerciale formalizzata tra le parti e basata su
obiettivi condivisi di crescita, qualità e continuità.
A seguito della cessione, Fischer & Rechsteiner e Gimax
International assumeranno integralmente la gestione del ramo ex
BCUBE, garantendo la piena continuità operativa e
commerciale. I rapporti con la clientela e con la rete di agenti
esteri proseguiranno senza alcuna interruzione, grazie al supporto
delle stesse risorse professionali già attive nel ramo.
Fischer & Rechsteiner è stata affiancata da Broletto
Corporate Advisory per la consulenza finanziaria. Gli aspetti legali
sono stati curati dallo studio McDermott Will & Emery, mentre le
attività di due diligence finanziaria sono state svolte da
Nexia Audirevi. BCUBE si è avvalsa della consulenza legale di
Golden Share Advisor & Partners.