Ferrovie dello Stato Italiane ed ENAC siglano un accordo per l'uso di droni nel monitoraggio delle infrastrutture

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e l'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile (ENAC) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa
per promuovere la collaborazione strategica nell'impiego di droni
per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in
Italia. L'accordo, valido tre anni, punta a sfruttare il potenziale
dei voli anche in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of
Sight) per sorvolare tratti di rete altrimenti difficili da
monitorare, scansionare aree a rischio e raccogliere dati in tempo
reale. Saranno sviluppati progetti di ricerca, sperimentati servizi
ed applicazioni connesse all'uso di droni, programmati corsi di
formazione, pianificate le attività di volo e definite
procedure di sicurezza e certificazione per un utilizzo dei droni
sempre più integrato nelle operazioni quotidiane.
L'attuazione dell'intesa sarà garantita attraverso
specifici accordi di progetto, che definiranno responsabilità,
risorse economiche e umane, modalità operative e tempi di
realizzazione. A supporto di tale processo, sarà istituito un
tavolo tecnico composto da rappresentanti delle società
operative del gruppo FS (Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia,
ANAS, FS Security, FS Logistix, Busitalia, Ferrovie del Sud Est,
Ferservizi e FS Sistemi Urbani) con il compito di coordinare le
iniziative, condividere le competenze e individuare i principali
scenari d'uso.
Tra le priorità del tavolo tecnico rientrano la
sperimentazione di soluzioni innovative per la manutenzione delle
infrastrutture e dei treni, l'adozione di approcci integrati per la
gestione delle emergenze, l'introduzione di strumenti avanzati per
il monitoraggio delle stazioni e dei flussi di passeggeri durante
eventi di grande richiamo e la valutazione di nuove modalità
per rendere più efficienti i processi logistici e operativi.
Particolare attenzione sarà rivolta anche all'impiego dei
droni in ambito security, contribuendo a rafforzare le sinergie tra
le diverse tecnologie già in uso da FS Security per la tutela
delle infrastrutture, dei viaggiatori e del personale.