Al via le domande per gli incentivi al trasporto merci su ferro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato
l'apertura da oggi della fase di presentazione delle domande per il
Ferrobonus, il programma che sostiene il trasporto intermodale delle
merci su ferrovia, per accedere agli incentivi relativi
all'annualità 2025-2026, destinati a imprese e operatori del
trasporto intermodale che scelgono una logistica più
sostenibile ed efficiente. Gli operatori multimodali (MTO) dovranno
trasferire almeno il 50% dell'incentivo ai clienti finali, per
garantire benefici lungo tutta la catena logistica.
Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella pagina
dedicata.