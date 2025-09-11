IAPH e WCO pubblicano un aggiornamento delle linee guida sulla cooperazione fra autorità doganali e portuali

L'International Assosiation of Ports and Harbors (IAPH) e la
World Customs Organization (WCO) hanno pubblicato oggi un
aggiornamento delle linee guida sulla cooperazione fra autorità
doganali e portuali che rinnova l'edizione originaria del 2023 ed è
stato realizzato anche con contribuiti da parte del World Shipping
Council (WSC), l'organizzazione che rappresenta le principali
compagnie di navigazione containerizzate mondiali. Il documento
sottolinea l'importanza dello scambio tempestivo e accurato di dati
fra le parti e l'implementazione di ambienti a sportello unico al
fine di armonizzare e semplificare la trasmissione dei dati
migliorando nel contempo la sicurezza e la conformità dei
dati. WSC, in particolare, ha sollecitato l'adozione di pratiche
internazionali chiare per far fronte al problema dei container
abbandonati e non sdoganati.