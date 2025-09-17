Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
06:25 GMT+2
CANTIERI NAVALI
Avviata la gara per la privatizzazione del cantiere navale croato 3. MAJ Rijeka 1905
L'importo a base d'asta è di 6,66 milioni di euro
Zagabria
17 settembre 2025
Il CERP, centro per le ristrutturazioni e le vendite della
Croazia, ha annunciato oggi l'avvio di una gara per la cessione
dell'intero capitale del cantiere navale 3. MAJ Rijeka 1905, del
valore nominale di 10,31 milioni di euro, che è di proprietà
del governo. L'importo a base d'asta è di 6,66 milioni di
euro. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del
prossimo 17 novembre. La cessione vincolerà l'acquirente a
mantenere le attività di costruzione navale nell'attuale sito
in cui opera la società croata.
La società navalmeccanica 3. MAJ Rijeka 1905 è
stata istituita trasferendole le attività di costruzione
navale della 3. Maj Brodogradiliste per la quale è in corso
la procedura fallimentare
(
del 14
aprile 2025).
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore