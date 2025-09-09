Stena Line comprerà l'operatore portuale lettone Terrabalt

La compagnia di traghetti svedese Stena Line ha stretto un
accordo per comprare l'intero capitale sociale della lettone
Terrabalt, azienda che opera come agenzia marittima e come operatore
portuale nel porto di Liepaja dove movimenta traffici di rotabili,
rinfuse e merci varie. Attualmente Stena Line collega il porto
lettone con quello tedesco di Travemünde con un servizio
marittimo nel quale impiega due navi. Stena è già
presente nel mercato portuale lettone avendo acquisito nel 2023 la
gestione del terminal ro-ro del porto di Ventspils
(
del 9
maggio
2023).
L'acquisizione è soggetta all'approvazione dell'autorità
antitrust lettone e di altre istituzioni.