Shell fornirà biometano liquefatto alle portacontainer della Hapag-Lloyd

La compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd
ha siglato un accordo con la Shell Western LNG del gruppo Shell, in
vigore da subito, per la fornitura di biometano liquefatto alle navi
del vettore marittimo germanico che si basa sulla collaborazione
avviata nel 2023 per accelerare la decarbonizzazione con l'impiego
di combustibili navali alternativi
(
del 27
febbraio
2023). Hapag-Lloyd ha evidenziato che il biometano è
un carburante drop-in che consente alle navi dual-fuel a gas
naturale liquefatto della propria flotta di poter passare ai
carburanti rinnovabili senza alcuna modifica alle attrezzature.
Attualmente Shell rende disponibile il biometano liquefatto in
22 punti strategici della sua rete globale di bunkeraggio di gas
naturale liquefatto.