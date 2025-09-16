Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Yang Ming ordina a Hanwha Ocean Co. la costruzione di sette portacontainer da 15.880 teu
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Keelung
16 settembre 2025
Oggi la compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming Marine
Transport Corporation ha sottoscritto un contratto con la società
navalmeccanica sudcoreana Hanwha Ocean Co. per la costruzione di
sette portacontainer da 15.880 teu dual-fuel, in grado di essere
alimentate con gas naturale liquefatto e con la possibilità
di essere convertite all'uso dell'ammoniaca, che verranno prese in
consegna fra il 2028 e il 2029.
