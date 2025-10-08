Assologistica, bene il via libera alla nuova disciplina sull'interscambio dei pallet

Oggi, con 86 voti favorevoli, 48 contrari e sette astensioni,
l'assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge
“Semplificazioni” che, all'articolo 2, introduce la
nuova disciplina sull'interscambio dei pallet. Il provvedimento
passa ora all'esame della Camera dei deputati. Ricordando di aver
lavorato intensamente per il raggiungimento di questo risultato
assieme a Federalimentare, FederlegnoArredo, Union Food (sotto
l'egida di Confindustria), Federdistribuzione e ai Consorzi Rilegno
(Sistema Conai) e Servizi Legno Sughero, Assologistica ha espresso
grande soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i
senatori che hanno sostenuto la misura.
«L'approvazione del Ddl - ha evidenziato l'associazione
delle imprese di logistica - rappresenta un passaggio fondamentale
verso una gestione più efficiente e trasparente del mercato
dei pallet interscambiabili. Il nuovo quadro normativo porterà
benefici all'intera filiera produttiva e, in ultima analisi, anche
al consumatore finale». «Con questa approvazione - ha
spiegato l'associazione in una nota - il settore compie un ulteriore
passo avanti nel percorso di modernizzazione e regolamentazione
promosso da Assologistica in sinergia con tutti gli attori della
filiera. Un percorso che, dopo l'introduzione della reverse charge e
del CIGAL (Cruscotto Informativo per la Gestione dei contratti di
Appalto nella Logistica), continua a segnare importanti traguardi
verso una logistica più sostenibile, condivisa e
competitiva».
Assologistica auspica ora un rapido e positivo esame del testo
alla Camera, affinché la riforma possa entrare in vigore al
più presto.