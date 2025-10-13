DP World realizzerà e gestirà un terminal multimodale nell'Uzbekistan

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha stretto un accordo
con la Tashkent Invest, società dell'amministrazione comunale
della capitale uzbeka, per costruire e gestire un terminal
multimodale nella Yangi Avlod Special Industrial Zone, nei pressi di
Tashkent. L'accordo prevede la creazione della nuova società
DP World Tashkent LLC partecipata all'85% da DP World e al 15% da
Tashkent Invest ed un investimento complessivo di oltre 288 milioni
di dollari nel progetto che sarà realizzato in tre fasi.
Il nuovo terminal coprirà un'area di circa 82 ettari. La
prima fase, che verrà completata entro la fine dell'esercizio
finanziario 2026-27, prevede la costruzione di un terminal
ferroviario della capacità annua di 150.000 container teu e
di magazzini per complessivi 63.000 metri quadri, con possibilità
di realizzare ulteriori 163.000 metri quadri di magazzini nelle fasi
successive.