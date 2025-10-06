L'Accademia Logistica & Mare si è dotata di nuovi simulatori per la conduzione di navi, rimorchiatori, treni e gru portuali

Oggi nella sede dell'Accademia Logistica & Mare sono stati
inaugurati quattro nuovi simulatori per la conduzione di navi,
rimorchiatori, treni e gru portuali, a supporto dei corsi biennali
post-diploma promossi dal polo formativo veneziano. Le nuove
strumentazioni immersive, acquisite grazie a un investimento di
quattro milioni di euro, con la collaborazione tecnica della
controllata Venice Maritime School (Vemars), andranno ad arricchire
l'offerta formativa dell'ITS Marco Polo. Gli studenti potranno così
esercitarsi in ambienti simulati che riproducono fedelmente scenari
reali di navigazione, conduzione ferroviaria e manovra portuale.
In occasione dell'inaugurazione odierna, l'Accademia Logistica &
Mare ha reso noto che le iscrizioni ai propri corsi per il biennio
2025-2027 hanno registrato un incremento del +23%.