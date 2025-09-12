Rinviato di tre mesi il debutto della più grande nave della Disney Cruise Line

La Disney Adventure
, l'ottava nave da crociera della
flotta della Disney Cruise Line, entrerà in servizio il
prossimo 10 marzo anziché il 15 dicembre come inizialmente
previsto a causa di ritardi nei lavori di costruzione dell'unità.
La nave, che con le sue oltre 200mila tonnellate di stazza lorda
sarà la più grande della flotta della compagnia
americana, attualmente è in fase di completamento nel
cantiere navale tedesco Meyer Wismar che nel 2023 è entrato
sotto la gestione del gruppo navalmeccanico Meyer Werft dopo il
fallimento della società cantieristica germanica MV Werften
capogruppo cinese Genting Hong Kong, anch'essa fallita
Global Dream
destinandola alla sua compagnia Dream Cruises ed
è stata successivamente comprata dalla Disney Cruise Line
La compagnia statunitense ha informato i clienti che avevano
prenotato le prime crociere della Disney Cruises da
effettuarsi dalla fine di quest'anno dal porto di Singapore del
ritardo dei lavori e della conseguente necessità di
cancellare le prime crociere. A questi clienti è stata
offerto l'imbarco sul viaggio inaugurale previsto per il 10 marzo
2026 con l'applicazione di uno sconto del 50% sul prezzo della
crociera oppure l'intero risarcimento della somma già versata
alla compagnia e il 50% di sconto su una futura crociera.