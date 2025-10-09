Zanetti (Confitarma): assicurare la competitività dell'armamento italiano con strumenti di sostegno adeguati al settore

Lo scorso anno la Confederazione Italiana Armatori aveva fissato
dieci obiettivi strategici per valorizzare il contributo dello
shipping al Sistema-Paese
(
del 30
ottobre
2024). «Oggi - ha affermato il presidente di
Confitarma, Mario Zanetti, in occasione dell'assemblea annuale
pubblica della confederazione armatoriale - possiamo dire di aver
rafforzato i nostri pilastri del Registro Internazionale e della
tonnage tax e avviato prime riforme di semplificazione, nonché
di aver investito sulla transizione energetica. Serve ora - ha
specificato - completare questo percorso, accompagnandolo con
strumenti di sostegno adeguati al settore. Al tempo stesso, dobbiamo
investire ancor di più nel lavoro e nella formazione perché
senza nuove competenze il futuro della marittimità italiana
non può essere costruito».
«Solo attraverso una visione condivisa, la collaborazione
e il coordinamento tra istituzioni, imprese e parti sociali - ha
proseguito Zanetti - potremo affrontare le sfide globali e
valorizzare il ruolo dell'Italia e delle sue imprese nell'economia
del mare. Per costruire le condizioni che migliorino lo scenario
competitivo e rilanciare la competitività del Paese servono
tre azioni concrete: un piano industriale di lungo termine per
colmare il divario con l'Europa, risorse per la doppia transizione
energetica e digitale, e una decisa semplificazione normativa
supportata dalle nuove tecnologie. Occorre promuovere - ha concluso
il presidente di Confitarma - una vera cultura della competitività,
fondata su dialogo, formazione e condivisione delle esperienze. Solo
unendo le forze saremo in grado di guidare il cambiamento,
rafforzare la posizione dell'Italia nel Mediterraneo e sui mercati
mondiali e costruire una solida comunità marittima
nazionale».
L'assemblea della Confederazione Italiana Armatori si è
svolta a Roma, presso l'Auditorium della Tecnica di Confindustria,
inserita anche quest'anno nel format dello “ShipDay”,
iniziativa nata con l'obiettivo di arricchire il tradizionale
momento di confronto e di indirizzo per la definizione delle
priorità di azione dell'armamento nazionale, in un contesto
di dialogo, visione e condivisione tra istituzioni, imprese e
stakeholder del mare. Nel pomeriggio, lo ShipDay25 è
proseguito con i Companies Talks, una serie di presentazioni e
dialoghi curati dalle aziende protagoniste della filiera, che hanno
condiviso esperienze, innovazioni e progetti volti a rafforzare la
competitività e la sostenibilità del settore.