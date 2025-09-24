Antin Infrastructure Partners acquisirà il principale operatore di porti turistici del Regno Unito

La società francese di private equity Antin
Infrastructure Partners ha sottoscritto un accordo vincolante per
acquisire la Aquavista Watersides & Marinas, il principale
operatore di porti turistici del Regno Unito che gestisce 32 marine
sia marittime che fluviali. La società di Parigi ha reso noto
che l'investimento sarà realizzato dal fondo Mid Cap Fund I
assieme a Steve de Polo, amministratore delegato di Aquavista, e da
altri componenti della squadra direttiva dell'azienda britannica.
Con l'ingresso di Antin, dal capitale di Aquavista uscirà la
società britannica di private equity LDC che aveva investito
nell'operatore portuale nel 2018. Secondo le previsioni, Antin
completerà la transazione nel corso del prossimo mese.