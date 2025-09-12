BigLift Shipping e CY Shipping ordinano altre due navi heavy lift

La compagnia di navigazione BigLift Shipping del gruppo olandese
Spliethoff e la compagnia di navigazione sudcoreana Chun Yang
Shipping (CY Shipping), che dal 2019 collaborano nel segmento del
trasporto marittimo di carichi eccezionali, incrementeranno ad otto
il numero delle navi della loro flotta di navi per il trasporto di
questo tipo di carichi avendo annunciato oggi l'ordine al cantiere
navale cinese Jing Jiang Nanyang Shipbuilding Co. di due ulteriori
unità di classe “BC” di nuova costruzione che si
aggiungeranno alle due ordinate allo stesso cantiere ad aprile 2024.
Le navi di questa classe, di 25.000 tonnellate di portata lorda,
sono lunghe 180 metri, larghe 43 metri ed hanno un ponte di 140 per
43 metri che offre una superficie di 6.020 metri quadri interamente
libera per i carichi.
Se le due nuove navi ordinate in Cina lo scorso anno verranno
prese in consegna nell'ultimo trimestre di quest'anno e nel secondo
trimestre del prossimo, le ultime due verranno consegnate nel primo
trimestre del 2028 e nel terzo trimestre dello stesso anno.