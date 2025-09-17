Incontro fra le authority portuali di Jacksonville e Livorno

Oggi pomeriggio una delegazione del porto statunitense di
Jaksonville ha incontrato a Livorno i vertici dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, riunione che ha
avuto lo scopo di consolidare i rapporti commerciali esistenti e
creare nuove opportunità di traffico, in particolare
valutando la possibilità di avviare uno o più servizi
diretti tra i due scali portuali, operazione che dovrà essere
definitiva nelle prossime riunioni attraverso il coinvolgimento
diretto degli operatori
Situato sulla costa sud-orientale statunitense, il porto di
Jacksonville è un hub di riferimento per la Florida, con un
bacino di utenza di 98 milioni di consumatori. Lo scalo portuale
statunitense e quello livornese sono oggi collegati indirettamente
tramite due servizi offerti dalla Gemini Cooperation (Maersk e Hapag
Lloyd): si tratta del Florida Shuttle Service, che collega Miami e
Jacksonville a Cartagena (in Colombia), e del West Coast South
America Express (MSW), che collega la Colombia all'Italia (Genova,
Livorno, Civitavecchia e Salerno) passando da Perù, Ecuador,
Panama, Costa Rica e Spagna.
All'incontro hanno partecipato per l'AdSP il dirigente
promozione dell'ente, Claudio Capuano, i funzionari Giampiero
Costagli, Francesca Morucci e Giles Foster, mentre la missione
americana era guidata dal responsabile commerciale della Port
Authority, Robert Peek, e includeva i due direttori operativi Sheila
Cox e Joyssy Woody.